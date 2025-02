Sanremo, oggi è il grande giorno: abbiamo visto tutte le anteprime

Di Laura Curella

Le sappiamo tutte!!!

Abbiamo assistito alle prove generali all’Ariston, abbiamo visto in anteprima tutte le 29 esibizioni. Abbiamo pareri discordanti su quasi tutti, come è normale tra di noi.

Vi elenco solo alcune certezze sulle quale non possiamo non essere d’accordo: Giorgia voce pazzesca ed esibizione da brividi; Rose Villain sul palco spacca; Cristicchi commovente; Achille Lauro un figo e la canzone elegante; Fedez riesce ad essere coinvolgente; Massimo Ranieri impeccabile nel canto e sofisticato nell’arrangiamento. Coma Cose? Cuoricini dappertutto!

Impossibile fare pronostici, anche perché non vorremmo avvantaggiarvi nel Fantasanremo. Un solo indizio, le quotazioni di Olly salgono per il podio.

Per il resto, che dire. Oggi è il grande giorno. Un lunghissimo giorno. La prima puntata dovrebbe terminare stanotte all’1 inoltrata e noi la seguiremo dalla sala stampa. Prima della diretta, passeranno da qua, tra gli altri, Gabbani ed Elodie.

Curiosità? Giulia De Lellis era costantemente a fianco del suo Tony, si parla di migliaia di rose rosse in arrivo per lei. Arriverà davvero la proposta di matrimonio in eurovisione?

Nel reel di stasera tutte le novità prima che si alzi il palco dell’Ariston.

