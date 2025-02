Sanremo, la classifica provvisoria: Giorgia, Cristicchi, Lauro, Corsi e a sorpresa Fedez

L’ultima serata del Festival di Sanremo ha regalato momenti intensi e sorprese, confermando alcuni protagonisti in cima alla classifica e introducendo nuove dinamiche grazie all’entrata in gioco del televoto.

I più votati della serata: Fedez entra nella top 5

La cinquina dei più votati ricalca quasi in toto quella della prima serata, con Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi saldamente al comando. La novità è rappresentata dall’ingresso di Fedez, che ha scalzato Brunori Sas dalla top 5.

L’impatto del televoto è evidente, con la vasta fanbase del rapper milanese che ha spinto la sua esibizione ai vertici. Non è un caso che i social abbiano giocato un ruolo fondamentale nella dinamica delle votazioni, amplificando la portata dell’artista.

Damiano David: un omaggio a Lucio Dalla e un’esibizione da solista

La serata, però, non è stata solo competizione. Damiano David, super ospite della puntata, ha rubato la scena con una performance indimenticabile. Prima ha emozionato il pubblico con un omaggio a Lucio Dalla, interpretando magistralmente “Felicità”, poi ha stupito con la potenza della sua voce su “Born with a broken heart”, un brano inedito in chiave solista.

Un momento di grande intensità che ha scatenato una lunga ovazione da parte del pubblico dell’Ariston.

Le esibizioni: applausi per Giorgia e standing ovation per Cristicchi

La serata si è aperta con Rocco Hunt e si è chiusa con Willie Peyote, ma sono stati i brani di Simone Cristicchi e Giorgia a conquistare il cuore del pubblico. Cristicchi, con la sua “Quando sarai piccola”, ha ottenuto una nuova standing ovation, mentre Giorgia ha confermato la sua forza emotiva, suscitando ovazioni e applausi prolungati.

Nuove Proposte: i finalisti

Sul fronte delle Nuove Proposte, la serata ha decretato i due finalisti che si contenderanno l’ambito premio nella terza serata: Alex Wyse, con il brano “Rockstar”, e Settembre, con “Vertebre”.

Eliminate invece Maria Tomba (“Goodbye (voglio good vibes)”, cantata a piedi scalzi) e il duo Vale LP e Lil Jolie, che ha portato “Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore”. Nonostante l’eliminazione, Vale LP e Lil Jolie hanno conquistato il pubblico con un forte messaggio sociale: hanno mostrato due cartelli gialli con la scritta “Se io non voglio, tu non puoi”, un chiaro slogan contro la violenza sulle donne.

“Noi che siamo maschietti diciamolo con forza: se una donna dice no, è sempre no. Non esiste nessuna scusa”, ha commentato il conduttore Amadeus, raccogliendo l’approvazione del pubblico.

