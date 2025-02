Sanremo, come i veri vip. FOTO

E poi ti capita che non vedi l’ora di rientrare a casa, dopo una giornata di interviste e scadenze da rispettare. Ma inizi a seguire il Festival al ristorante, prosegui dal maxischermo montato in sala stampa, sospendi per il concerto di Big Mama e ti ritrovi a passare davanti al teatro Centrale di Sanremo che, per una sera, diventa la casa di Rolling Stone Italia. Tanto di servizio di sicurezza che manco Man in Black, folla di giovani in tiro in fila a sperare nel nome in lista.

“Proviamo ad entrare?”. “Zaino in spalla, scarponcini… ma figurati… Sul web dicono che sia un party esclusivo, con tanto di super ospite top secret”.

Proviamo la carta accredito stampa e funziona. Ad apprezzare la selezione musicale di MoBlack c’era anche Fedez, accompagnato da un piccolo entourage. Ancora non era nota la classifica finale della serata, che l’avrebbe visto nella cinquina dei preferiti. E poi numerosi tiktoker, personaggi della tv, ex calciatori e commentatori sportivi. Entra Serena Brancale, appena scesa dal palco dell’Ariston a brillare nell’outfit paillettes color crema e pronta a scatenarsi. La scena poi è di Marco Tamberi, il campione olimpico che ha accompagnato Jovanotti e che ha dato appuntamento a Los Angeles 2028. “Non mollare Gimbo!!!”, gli ripetono ad ogni stretta di mano. Infine entra lei… la mitica… unica… insostituibile Cristina D’Avena. Inutile dire chi ha vinto la serata dei selfie con i fan. Ecco svelato, finalmente, il nome del super ospite segreto.

Viva Cristina, Viva la musica!

