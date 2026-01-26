San Sebastiano Patrono della Polizia Municipale: celebrazione a Ragusa

Si è svolta oggi, presso la cattedrale di San Giovanni, la celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, rinviata a causa del maltempo nei giorni scorsi. La cerimonia ha visto la partecipazione di quasi tutti i rappresentanti dei corpi di polizia municipale della provincia di Ragusa, sottolineando l’importanza della figura del patrono e il ruolo fondamentale dei vigili urbani sul territorio.

La funzione è stata officiata da Mons. Giuseppe La Placa, mentre Padre Giuseppe Ramondazzo è stato ufficialmente nominato padre spirituale dei vigili urbani, assumendo un ruolo di riferimento morale e spirituale per tutto il corpo.

La cerimonia ha incluso momenti di preghiera e riflessione, durante i quali è stato sottolineato il senso del servizio pubblico e della dedizione al bene comune. I rappresentanti dei corpi di polizia municipale provenienti da tutta la provincia hanno condiviso un momento di coesione e di riconoscimento reciproco, rafforzando il legame tra le diverse realtà territoriali.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata