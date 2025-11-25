L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
San Giovanni della Croce a Ragusa: fedeli in preghiera e riflessione al Carmine
25 Nov 2025 11:42
È iniziata ieri al Santuario della Madonna del Carmine dei Padri carmelitani scalzi a Ragusa la settimana di celebrazioni religiose dedicate a San Giovanni della Croce, mistico e maestro del XVI secolo. La solennità del santo sarà celebrata venerdì 28 novembre, mentre il triduo in suo onore proseguirà fino a mercoledì 26 novembre.
Le celebrazioni prevedono ogni giorno: la recita del Rosario meditato alle 18 con i testi di San Giovanni della Croce, la catechesi sul mistico alle 18:30 e la Santa Messa alle 19. Numerosi fedeli si raccolgono nel santuario per venerare la figura del santo, ricordato anche per il suo celebre insegnamento: “Dove non trovi amore, metti amore e troverai amore”.
San Giovanni della Croce, presbitero e cofondatore dell’Ordine dei carmelitani scalzi, è considerato uno dei maggiori poeti in lingua spagnola. La sua poesia si distingue per l’intensità espressiva, l’equilibrio delle immagini poetiche e la capacità di abbandonare il registro discorsivo, generando opere di grande plasticità e profondità spirituale.
