San Giovanni della Croce a Ragusa: fedeli in preghiera e riflessione al Carmine

È iniziata ieri al Santuario della Madonna del Carmine dei Padri carmelitani scalzi a Ragusa la settimana di celebrazioni religiose dedicate a San Giovanni della Croce, mistico e maestro del XVI secolo. La solennità del santo sarà celebrata venerdì 28 novembre, mentre il triduo in suo onore proseguirà fino a mercoledì 26 novembre.

Le celebrazioni prevedono ogni giorno: la recita del Rosario meditato alle 18 con i testi di San Giovanni della Croce, la catechesi sul mistico alle 18:30 e la Santa Messa alle 19. Numerosi fedeli si raccolgono nel santuario per venerare la figura del santo, ricordato anche per il suo celebre insegnamento: “Dove non trovi amore, metti amore e troverai amore”.

San Giovanni della Croce, presbitero e cofondatore dell’Ordine dei carmelitani scalzi, è considerato uno dei maggiori poeti in lingua spagnola. La sua poesia si distingue per l’intensità espressiva, l’equilibrio delle immagini poetiche e la capacità di abbandonare il registro discorsivo, generando opere di grande plasticità e profondità spirituale.

