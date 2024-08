San Giovanni a Ragusa: si è tenuto il solenne Pontificale, in serata la processione

Oggi, alle ore 11:30, si è tenuto un solenne Pontificale presieduto da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, con la partecipazione di Autorità civili e militari, dei canonici del capitolo della Cattedrale, del clero, e di religiose e religiosi. I servizi liturgici sono stati curati dai seminaristi della diocesi. Al termine della celebrazione, il Vescovo ha affidato simbolicamente la Diocesi e la Città di Ragusa a San Giovanni Battista, Patrono principale della diocesi.

La parte musicale della celebrazione è stata eseguita all’organo, con il Maestro Giorgio Occhipinti che ha diretto il coro, guidato da Giovanni Giaquinta.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, si terrà un’altra solenne celebrazione presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giambattista Diquattro, Nunzio apostolico in Brasile. Alle ore 18:15, i corpi bandistici “San Giorgio”, “Scarlatti”, e “Rossini” arriveranno in Piazza San Giovanni Battista. La processione inizierà alle 18:30, con l’Arca Santa e i ceri votivi accompagnati dal corpo bandistico “Rossini” di Pedalino.

L’uscita del venerato simulacro di San Giovanni Battista sarà celebrata con il tradizionale lancio di volantini colorati, offerti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il simulacro sarà accompagnato lungo il percorso dai corpi bandistici “San Giorgio” di Ragusa e “Scarlatti” di Chiaramonte Gulfi. L’itinerario della processione attraverserà Corso Italia, Via Mario Leggio, Corso Vittorio Veneto, Via Paolo Leni Spadafora, Corso Italia, Via Garibaldi, Via Ecce Homo, Via Mario Leggio, Via Luciano Nicastro, Via Roma, Via Giambattista Odierna, Via Rapisardi, Corso Vittorio Veneto, per poi ritornare a Piazza San Giovanni e Corso Italia.

All’arrivo del simulacro, Monsignor Giuseppe La Placa rivolgerà un tradizionale saluto ai fedeli, alla diocesi e alla città di Ragusa. Un spettacolo pirotecnico accoglierà l’ingresso del Santo Patrono in Cattedrale.

La giornata si concluderà alle ore 22:30 con una celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, Canonico Sacerdote San Giuseppe Burrafato. A mezzanotte, i festeggiamenti si chiuderanno con uno spettacolo pirotecnico sul ponte San Vito, a cura della ditta pirotecnica di Lorenzo Massari.

Chi lo desidera, potrà seguire in diretta la processione e l’uscita dell’Arca Santa e del Simulacro di San Giovanni Battista da Piazza San Giovanni. Foto di Salvo Bracchitta.

