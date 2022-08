San Giovanni a Ragusa: oggim la reliqua nella parrocchia di Maria SS. Nunziata

Continuano i festeggiamenti in onore di San Giovanni a Ragusa. Si sono svolti i solenni vespri in Cattedrale di San Giovanni Battista. Ieri, lunedi 22 agosto, alle ore 18.15 la recita del Santo Rosario, con la Coroncina in onore di san Giovanni Battista e, alle ore 19, la celebrazione eucaristica che, stasera, sarà presieduta da don Vincenzo Guastella, vicariodella parrocchia di San Nicolò di Bari di Acate.

Stamattina mattina, alle 9, altro evento in esterna, con il pellegrinaggio della Reliquia del Braccio di San Giovanni Battista nella parrocchia di Maria SS. Nunziata, dove ci sarà l’incontro con gli anziani delle Case di Riposo.

Alle 19, poi, proseguirà il solenne novenario in Cattedrale, con la santa messa presieduta da don Giovanni Piccione, parroco della parrocchia Immacolata Concezione della Bvm di Chiaramonte Gulfi.

Mercoledì, dalle 9, la reliquia del braccio sarà traslata nella parrocchia San Luigi Gonzaga per un momento di preghiera con gli anziani della Rsa San Giorgio che si trova nel quartiere della parrocchia. Alle 19 la celebrazione eucaristica per il novenario che sarà presieduta da don Giuseppe Iacono, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Comiso.

Ha collaborato Salvo Bracchitta