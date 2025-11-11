Salvo Mugnieco eletto per la quarta volta presidente del Collegio dei Geometri di Ragusa

Il modicano Salvo Mugnieco, oggi è stato eletto per la quarta volta consecutiva presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ragusa, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la categoria sul territorio ibleo.

Mugnieco, 61 anni, vanta una pluridecennale attività professionale e un profondo legame con Modica e l’intera provincia di Ragusa, che ha sempre guidato il suo impegno come geometra e rappresentante della categoria.

Accanto a Mugnieco, il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025‑2029 sarà composto da:

Vicepresidente : geom. Giuseppe Ficili (Scicli)

: geom. Giuseppe Ficili (Scicli) Segretario : dott. geom. Daniele Brancato (Ragusa)

: dott. geom. Daniele Brancato (Ragusa) Tesoriere : dott. geom. Giuseppe Taschetto (Vittoria)

: dott. geom. Giuseppe Taschetto (Vittoria) Consiglieri: geom. Giuseppe Aquila (Ragusa), geom. Marco Baglieri (Modica), geom. Fabio Fianchino (Comiso)

“È con profondo senso di responsabilità e gratitudine che accolgo la mia rielezione per il quarto mandato consecutivo. Ringrazio tutti i colleghi della Provincia e i membri del neo eletto Consiglio Direttivo per la fiducia rinnovata, non solo verso la mia persona ma verso l’intero gruppo. La nostra missione è valorizzare la figura del Geometra e promuovere la crescita professionale e tecnica della categoria.” ha dichiarato Mugnieco a seguito della sua rielezione.

Mugnieco ha poi sottolineato le sfide future: “Siamo consapevoli delle sfide che attendono la professione, dal rinnovamento delle competenze tecniche alla necessità di garantire qualità e sicurezza nel territorio. Continueremo ad affrontarle con competenza, trasparenza e spirito di collaborazione.”

Con questa quarta elezione, Mugnieco conferma la sua consolidata esperienza e radicamento a Modica e in tutta la provincia di Ragusa. Il Collegio resta un punto di riferimento per professionisti, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo del territorio e tutelare l’importante figura del geometra.

