Salvati altri migranti nel Mediterraneo. In arrivo a Pozzallo la nave ong Resq People

Posticipato a domani intorno alle 13, l’arrivo a Pozzallo della nave ong Resq People. Nella notte, mentre stava già facendo rotta verso Pozzallo, la nave è stata autorizzata all’intervento di soccorso di un ulteriore barchino con a bordo dei migranti in difficoltà. Secondo quanto riferisce lo stesso equipaggio, “Nella serata di ieri, dal ponte di comando della nave Resq People è stata avvistata un’imbarcazione, risultata poi in situazione di grave difficoltà, con a bordo 21 persone, fra cui 1 minore (non 17 come comunicato in un primo momento ndr) . Il team di soccorso è prontamente intervenuto soccorrendo e portando a bordo della nave i naufraghi”. A qualche ora di distanza, un secondo intervento perché “è stata segnalata da Alarm Phone una seconda situazione di una barca in pericolo con a bordo altre 26 persone, fra cui 4 minori. La ResQ People è stata autorizzata a intervenire per soccorrere anche questa seconda imbarcazione. Il salvataggio è avvenuto all’alba di oggi, con pieno successo”. La nave che sta dirigendo a Pozzallo dove si presume possa arrivare domani intorno alle 13, ha ora a bordo complessivamente 47 migranti e tra loro ci sono 5 minori. La responsabile delle operazioni a bordo di Resq People, Lia Manzella, dichiara: “Siamo esausti ma felici di aver tratto in salvo queste persone che si trovavano in pericolo. Ora ci stiamo dirigendo verso il porto assegnatoci dalle autorità, Pozzallo, dove l’operazione di soccorso sarà portata a termine con la discesa a terra, in un luogo sicuro, dei naufraghi”. Secondo quanto riferito da alcuni dei migranti messi in salvo, “entrambe le imbarcazioni erano partite da Sabrata, in Libia, da un giorno e mezzo” prima che venissero soccorse. Da dicembre ad oggi sono state 3 le missioni in mare per Resq people, con 143 persone salvate: “Ci auguriamo che questi ultimi due salvataggi, effettuati all’inizio del nuovo anno – dichiara il presidente della ong, Luciano Scalettari – , siano di buon auspicio per un 2025 meno letale nel Mediterraneo”.

© Riproduzione riservata