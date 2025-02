Salvataggio in corso a Pozzallo. Trenta migranti su barchino

di Giada Drocker – Salvataggio in corso a circa 45 miglia da Pozzallo. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, una motovedetta, la Cp 325 aveva mollato gli ormeggi per andare a soccorrere un barchino in difficoltà, carico di migranti. La.piccola imbarcazione è stata raggiunta e sono in corso le manovre di trasbordo. La motovedetta rientrerà a Pozzallo dove si sta allestendo il sistema di accoglienza. I migranti dovrebbero essere una trentina



