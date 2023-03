Sabato la finale di “The Voice Kids”: la provincia di Ragusa tifa per Marta La Rosa!

C’è grande attesa per la finale di ‘The Voice Kids’, la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai ‘coach’ – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni.

COME SI SVOLGERA’ LA FINALE

E sarà un’edizione che interesserà molto la provincia di Ragusa, visto che partecipa anche una giovane ragazza di Comiso, Marta La Rosa. La finale andrà in onda sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. Il coach di Marta La Rosa è Gigi D’Alessio che, insieme a lei, schiererà una squadra composta da altri due concorrenti. Al termine delle dodici esibizioni ciascun “coach” sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo questo ultimo giro di esibizioni, sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di ‘The Voice Kids’.