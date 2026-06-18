Madre e figlio affrontano la maturità insieme: la straordinaria coincidenza che emoziona Modica

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una storia di famiglia, sacrifici e passione che si intreccia con il profumo dei gelati e con il sogno di un diploma conquistato insieme. Il prossimo 26 giugno, tra i corridoi dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, madre e figlio vivranno un momento destinato a restare nella memoria di entrambi: sosterranno l’esame orale di maturità nello stesso giorno.

Lei è Maria Crucetta, studentessa del corso serale indirizzo Cucina. Lui è Angelo Grassiccia, maturando del corso diurno dello stesso istituto e dello stesso indirizzo di studi. Due percorsi differenti, due commissioni d’esame diverse, ma una coincidenza tanto rara quanto significativa li porterà a vivere insieme una delle giornate più importanti della loro vita.

Una circostanza nata quasi per caso, al termine di anni di studio affrontati parallelamente. Mentre Angelo seguiva le lezioni del percorso ordinario, Maria ha deciso di rimettersi in gioco frequentando il corso serale, dimostrando che non esiste età per inseguire un obiettivo e investire sul proprio futuro.

A rendere ancora più speciale questa vicenda è il forte legame che unisce madre e figlio anche nel lavoro. Entrambi collaborano infatti sul celebre camion dei gelati di famiglia, un’attività che rappresenta molto più di un semplice mestiere. Quel camion apparteneva infatti al nonno di Angelo e padre di Maria, Marcello Crucetta, conosciuto da tutti come “Marcellu ‘re Gelati”.

Per generazioni, il nome di Marcello è stato sinonimo di estate, tradizione e sorrisi a Marina di Modica. Con il suo camion dei gelati era diventato una vera istituzione del territorio, una presenza familiare per residenti e turisti. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 65 anni, ha lasciato un grande vuoto nella comunità, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso l’attività portata avanti dalla famiglia.

Oggi quel testimone passa anche attraverso l’impegno scolastico di Maria e Angelo. Entrambi hanno scelto l’indirizzo Cucina, trasformando la passione per il mondo dell’enogastronomia in un percorso formativo che li ha accompagnati fino alla maturità.

Il 26 giugno entreranno nelle rispettive aule per affrontare commissioni differenti, ma con la consapevolezza di condividere la stessa emozione. Terminati gli esami, potranno ritrovarsi e raccontarsi impressioni, paure e soddisfazioni di una giornata unica.

© Riproduzione riservata