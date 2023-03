La giovane Marta La Rosa da Comiso entra a The Voice Kids nella squadra di Gigi D’Alessio. VIDEO

La giovane cantante Marta La Rosa di Comiso ha fatto il suo debutto su Raiuno nella trasmissione The Voice Kid, condotta da Antonella Clerici. Marta è stata selezionata per entrare nella squadra di Gigi D’Alessio, dopo aver emozionato la giuria con la sua interpretazione del brano “Emozioni” di Lucio Battisti.

Marta Maria La Rosa ha 12 anni e arriva da Comiso. I suoi genitori le hanno fatto conoscere i grandi artisti della musica italiana. Le sue emozioni non l’hanno tradita e riesce ad eseguire perfettamente la sua performance. Quando Gigi D’Alessio decide che è lei l’ultima concorrente a chiudere il suo Team, Marta scoppia in un pianto liberatorio e il coach va sul palco ad abbracciarla.

Non è la prima volta che Marta dimostra il suo talento musicale. In precedenza, infatti, la giovane cantante è stata selezionata per partecipare al talent show The Voice Kids Malta, dove si è esibita in diretta streaming sul sito www.Tvmi.mt il 7 ottobre 2022, ottenendo grande successo.

Marta, che è seguita dal vocal coach/manager Paolo Li Rosi della Meo School, ha dimostrato una grande passione per la musica fin da giovanissima. La sua voce potente e la sua capacità di interpretare le canzoni con grande emotività e sensibilità hanno già fatto sognare il pubblico dei due talent show in cui ha partecipato.

L’esperienza di Marta La Rosa su The Voice Kids, sotto la guida di Gigi D’Alessio, sarà sicuramente un’ulteriore occasione per far conoscere il suo talento e farlo apprezzare dal grande pubblico. La giovane cantante ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una grande artista e di poter rappresentare al meglio la sua città e la sua regione.

A The Voice c’è un precedente famoso per una cantante sempre che arriva da Comiso, ovvero suor Cristina, la cantante-suora che negli ultimi mesi ha lasciato l’ambito religioso.

“The Voice Kids” è la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma Antonella Clerici che andrà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti. Confermata anche la giuria di coach che ha decretato il successo del talent: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Due puntate che si apriranno sabato 4 marzo con un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di “The Voice Kids” senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

GUARDA IL VIDEO DELLA SUA ESIBIZIONE DA RAI PLAY

https://www.raiplay.it/video/2023/03/the-voice-kids-2023-marta-maria-canta-emozioni-04032023-00696d2d-eb49-4926-9495-018d3a0b0c8a.html

GUARDA LA PRESENTAZIONE DELLA GIOVANE CANTANTE

https://www.raiplay.it/video/2023/03/the-voice-kids-2023-la-presentazione-di-marta-maria-04032023-f5abc5b0-3f06-44e3-a1c6-a7aae83f113f.html