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Sulle strade di Modica con alcol e droga: tre automobilisti pericolosi denunciati in pochi giorni

18 Giu 2026 10:59
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Negli ultimi giorni, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno denunciato un uomo di 55 anni residente a Modica, coinvolto in un sinistro stradale avvenuto dopo aver perso il controllo del veicolo e aver urtato un’auto in sosta. Dagli accertamenti è emerso che il conducente si sarebbe messo alla guida dopo aver assunto elevate quantità di alcol, con conseguente alterazione delle capacità psicofisiche.

Un episodio analogo si è verificato sempre a Modica, dove un giovane di 21 anni, neopatentato, è stato fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale. Anche in questo caso, la prova alcolemica ha evidenziato un tasso ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per il giovane è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente.

Droga e coltello nell’auto: denunciato un 25enne

Nel corso delle stesse attività di controllo, i Carabinieri hanno inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria un 25enne di origini marocchine, residente a Modica, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un’arma impropria.

Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale e, insospettiti dal suo atteggiamento agitato, i militari hanno effettuato una perquisizione accurata del veicolo. All’interno del portafogli sono stati rinvenuti circa 2 grammi di cocaina suddivisi in quattro dosi, mentre nel vano portaoggetti dell’auto è stato trovato un taglierino con lama di 10 centimetri.

La sostanza stupefacente e l’oggetto sono stati sequestrati, mentre al conducente è stata ritirata la patente. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Ragusa per possesso di droga e denunciato per le violazioni in materia di armi.

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