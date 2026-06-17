Allaccio abusivo e contatore manomesso: scatta l’arresto a Vittoria

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Nel corso di un’operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, è stato arrestato un uomo di 37 anni del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per altre vicende, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Il controllo in casa e la scoperta dell’allaccio abusivo

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo nei confronti di soggetti già sottoposti a misure restrittive. I Carabinieri, giunti presso l’abitazione dell’uomo, hanno effettuato una verifica accurata che ha portato alla scoperta di una manomissione del contatore elettrico.

Secondo quanto accertato, sarebbe stato realizzato un allaccio abusivo in grado di bypassare il sistema di misurazione, consentendo il prelievo di energia elettrica senza alcuna registrazione dei consumi.

Sul posto è intervenuto anche personale tecnico della società ENEL, che ha provveduto al ripristino del corretto funzionamento del misuratore e alla messa in sicurezza dell’impianto.

Arresto in flagranza e provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Il 37enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il Tribunale di Ragusa ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la liberazione dell’uomo per questo specifico capo d’imputazione, ferma restando la permanenza della misura cautelare già in atto per altri procedimenti.

L’indagato dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle accuse a suo carico, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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