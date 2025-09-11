Sabato 13 settembre si festeggia l’Addio all’Estate. A Marina di Modica con “Arrivederci amore ciao”. E a Ragusa?

MODICA – A Marina di Modica torna l’appuntamento con la festa di fine estate. Sabato sera 13 settembre la frazione balneare accoglierà la seconda edizione di “Arrivederci amore ciao”, la serata voluta dall’Amministrazione comunale e realizzata in piena sinergia con i commercianti locali, che hanno contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento.

Un grande contenitore di musica, animazione e spettacolo che coinvolgerà l’intera frazione: da corso Mediterraneo alla piazza centrale, dal lungomare alle vie interne. In programma artisti di strada, complessini musicali, dj set e la “notte tricolore” con i successi della musica italiana. Il gran finale arriverà a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico sul mare, con il lancio dei fuochi dal moletto, mentre i commercianti resteranno aperti fino a tarda sera per accogliere i visitatori.

“Stiamo cercando di allungare la stagione a Marina di Modica ogni anno sempre di più – spiega l’assessore Tino Antoci –. Con iniziative di questo tipo non solo salutiamo simbolicamente l’estate, ma offriamo un’opportunità in più ai commercianti e agli operatori locali per accogliere turisti e visitatori anche a settembre”.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Come e meglio di un anno fa, e sempre insieme ai commercianti di Marina. Come avevamo promesso e come siamo riusciti a fare. Arrivederci amore ciao è il nostro saluto all’estate che se ne va e al sipario che cala su Modica Summer Fest 2025. Dopo tanti eventi, un successo dietro l’altro, con la nostra località balneare da sold out e i momenti che abbiamo vissuto insieme davanti al nostro mare Bandiera Blu, sabato prossimo saranno la musica, l’animazione, lo spettacolo e i fuochi d’artificio a salutarci e a darci l’arrivederci all’estate 2026”.

A coordinare le attività dei commercianti è stato Ciccio Barone, promoter ed ex assessore del Comune di Ragusa, oggi direttore artistico del Comune di Gela, che ha messo insieme l’energia degli operatori economici.

La festa di addio all’estate, in provincia di Ragusa, ha una tradizione radicata. Per decenni è stata organizzata a Marina di Ragusa, dove nacque grazie a un comitato locale e divenne un appuntamento molto atteso. Negli anni successivi il Comune di Ragusa ne prese direttamente le redini, tra edizioni di successo e altre meno fortunate. Negli ultimi tempi, però, la tradizione si è interrotta: l’attuale Amministrazione comunale ha scelto di non riproporre l’evento, sostenendo che non sia opportuno dare l’idea di una “chiusura” della stagione estiva, visto che le temperature autunnali permettono ancora di vivere pienamente il mare per diverse settimane.

A Marina di Modica, invece, la festa è tornata a pieno titolo e, dopo il successo dello scorso anno, si prepara a richiamare nuovamente migliaia di persone in una serata che unisce spettacolo, partecipazione popolare e spirito di comunità. foto di repertorio

© Riproduzione riservata