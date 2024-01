Rugby Ragusa: doppia vittoria per Under 16 e Senior contro i Briganti di Librino

È stata una giornata di successi per il rugby a Ragusa. L’Under 16 ha ottenuto una bella vittoria contro i pari età dei Briganti di Librino, con un punteggio finale di 36-17. Nonostante le difficoltà e le assenze, i giovani giocatori hanno dimostrato impegno, sacrificio e un elevato livello tecnico, elogiati dal presidente del Ragusa Rugby per la loro attenzione costante agli allenamenti.

Anche la squadra Senior ha ottenuto un importante successo nella sfida di Serie C contro i Briganti di Librino, vincendo con un punteggio di 25-17. Nonostante qualche errore nella trasmissione dell’ovale a causa delle difese agguerrite, la squadra ha saputo imporre il proprio ritmo e gioco, conquistando la vittoria.

Emilio Stracquadanio è stato nominato migliore in campo e ha ricevuto il titolo Yblon di giornata, in condominio con Kevin Sigona dei Briganti di Librino. La giornata è stata completata dal ritorno entusiasta della spedizione mini-rugby di Ragusa al Trofeo Sant’Agata, rappresentando un altro momento di divertimento, passione e entusiasmo per il rugby locale.

