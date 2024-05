Rugby: il primo giugno ventesima edizione del Trofeo Cappello

Una manifestazione che rappresenta, forse più di ogni altra, il movimento rugbistico ibleo e non solo.

Il Trofeo Cappello, giunto alla ventesima edizione, è pronto ad aprire i battenti, sabato 1 Giugno.

La festa del mini-rugby, vedrà club provenienti da tutta la Sicilia, affollare, all’insegna del divertimento e dell’entusiasmo, tutti i momenti della manifestazione.

Due i siti scelti per l’evento. Lo stadio Aldo Campo, di c.da Selvaggio, che ospiterà le sfide dall’Under 6 all’Under 12, con tribune aperte e tanti genitori, simpatizzanti, accompagnatori attesi per tifare e sostenere i propri ragazzi in campo.

Lo stadio del Rugby di via Forlanini, invece, ospiterà le sfide dell’Under 14, con le tribune purtroppo ancora non utilizzabili ma con tifo e passione che non mancheranno di certo.

“E’ il nostro evento forse più caratterizzante tra i tanti che, tra agonismo e non, organizziamo nel corso dell’anno – spiega il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – E ciò perchè riguarda i nostri giovani, il futuro, la linea verde del nostro sport. E per noi, come sempre, lo stile e la formazione, prevalgono su ogni considerazione sportiva o agonistica. E il Trofeo Cappello è l’esempio più alto di questo modo di operare”.

Soddisfatto anche il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio. “Siamo felici, entusiasti, indaffarati – sottolinea – per regalare ai nostri ragazzi un appuntamento indimenticabile. Lo sport, e il rugby in particolare, già lo sono di per sè, ma confrontarsi, misurarsi, divertirsi in campo, non ha prezzo”.

Saranno presenti i rappresentanti delle Under di Archimete, Amatori Catania, Librino, Pantere Sommatino, Fenici, Nissa, Selezione Sicilia, Cus Catania, Tauri, Malarazza, Dioscuri, Vulcano, Syrako, oltre al Ragusa Rugby.

