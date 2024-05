Il Ragusa Rugby salta la trasferta di Bari

È davvero un peccato che il Ragusa Rugby non possa onorare l’impegno con le Tigri Bari per motivi di assenze di lavoro, infortuni e scolastici. È importante rispettare il valore del campo e comprendo la decisione di dare forfait se non si può garantire un numero adeguato di giocatori.

Nonostante questa situazione, il bilancio della stagione a 15 è più che positivo, e sono certo che tutti i ragazzi hanno dimostrato grande impegno e valore sul campo. Auguro il meglio alle Tigri Bari per il proseguimento della stagione agonistica.

Anche se la stagione a 15 si conclude qui, il percorso del Ragusa Rugby continua con la Coppa Sicilia di Seven e il beach rugby. È bello vedere che nonostante gli ostacoli, il team è determinato a rimanere attivo e competitivo.

Inoltre, è fantastico che ci sia una grande giornata dedicata al mini-rugby con il torneo “Millemete” a Marsala. È importante coinvolgere i giovani giocatori e promuovere lo sport a ogni livello. Buona fortuna ai ragazzi del Ragusa Rugby e a tutti i partecipanti al torneo!

