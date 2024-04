Ragusa Rugby, domani è il giorno del barrage

Domani sarà una giornata cruciale per il Ragusa Rugby, con la Senior Maschile che si gioca l’accesso ai play-off contro il IV Circolo Benevento a Rende, mentre l’Under 16 affronterà un triangolare a Catania con Briganti di Librino e Milazzo.

Per la Senior Maschile, sarà un’opportunità per confrontarsi con una formazione nuova e consolidare il brillante secondo posto ottenuto nella stagione regolare siciliana. Il direttore tecnico, Angelo Iozzia, sottolinea l’importanza di affrontare ogni partita con lo spirito giusto e la volontà di divertirsi, senza particolari sfide ma con la consapevolezza dei propri mezzi.

In caso di vittoria, il Ragusa Rugby accederebbe alla fase play-off, dove affronterà le altre formazioni qualificate.

Anche per l’Under 16, sarà una giornata attesa con entusiasmo dopo diverse settimane senza partite ufficiali. Il triangolare a Catania offre l’opportunità ai ragazzi di mettere in campo la loro voglia, entusiasmo e coesione, caratteristiche che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Sarà una giornata di grande impegno e passione per entrambe le squadre, pronte a dare il massimo sul campo.

