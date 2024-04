Il Ragusa Rugby vince il barrage

La vittoria della formazione Senior Maschile del Ragusa Rugby contro il IV Circolo Benevento è stata davvero memorabile, soprattutto considerando la situazione di una formazione rimaneggiata. Il direttore tecnico Angelo Iozzia e Massimo Cannata sono stati entusiasti della prestazione dei ragazzi, sottolineando la loro capacità di reagire alle difficoltà e ottenere risultati positivi sul campo.

La partita è stata caratterizzata da un inizio forte, con 4 mete segnate nei primi 20 minuti, che hanno permesso al Ragusa Rugby di costruire un vantaggio significativo e resistere al ritorno dei loro avversari. È stato evidenziato l’abnegazione e l’impegno del IV Circolo Benevento, giovane ma determinato.

Particolarmente significativo è il fatto che questi ragazzi provengano dal vivaio del Ragusa Rugby, cresciuti nella società e rappresentanti del territorio. Anche se le loro strade potrebbero dividersi per scelte personali e professionali, si confida nel fatto che, se torneranno a Ragusa, contribuiranno alla crescita del movimento rugbistico locale.

La prossima sfida sarà contro Tigri Bari negli stadi di Rugby di via Forlanini. Si avvicina un momento cruciale nei play-off, e nonostante il risultato, il percorso del Ragusa Rugby è stato eccezionale. Gabriel Dinatale ha ricevuto una menzione speciale per le sue qualità di gioco, dimostrandosi un vero lusso per la squadra.

Ora, l’attenzione si sposta sui prossimi incontri, con l’obiettivo di raggiungere la Serie B. La strada è ancora lunga, ma il Ragusa Rugby è determinato a lottare fino alla fine.

