Il Ragusa Rugby pronto per le Tigri

Angelo Iozzia, il direttore tecnico della Senior Maschile del Ragusa Rugby, non usa mezzi termini nel presentare la sfida imminente contro le Tigri di Bari. Per lui, questa partita è più di una semplice occasione: è un’opportunità che la squadra ha guadagnato duramente, soprattutto considerando che fino alla settimana scorsa rischiava di essere l’ultima della stagione.

Le Tigri di Bari rappresentano un avversario di alto calibro, una squadra strutturata e costruita per la promozione in Serie B, e affrontarle è un onore per il Ragusa Rugby.

Iozzia sottolinea il lavoro svolto con entusiasmo dai giovani della squadra, frutto anche dell’impegno dei tecnici che nel tempo si sono dedicati al settore giovanile del club. Questo vivaio florido ha contribuito a mantenere un’età media bassa nella squadra, dimostrando che il club investe nella crescita dei propri talenti.

Il direttore tecnico esprime gratitudine verso i giovani che, nonostante le difficoltà legate agli spostamenti per motivi di studio o lavoro, portano avanti con impegno e dedizione la maglia del Ragusa Rugby. L’obiettivo è lasciare un segno positivo in loro, sperando che possano tornare in futuro ad arricchire la squadra, sia come giocatori che come membri attivi del club.

Nonostante le sfide esterne, il lavoro con i giovani continua, con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione. Iozzia e il suo team sono concentrati sulla programmazione futura, dimostrando una determinazione e una passione che caratterizzano il Ragusa Rugby.

