Ragusa Rugby: consolidato il secondo posto finale che garantisce l’accesso ai barrage per i play-off

“Innanzitutto, desidero congratularmi con Palermo per aver chiuso il girone regionale di Serie C al primo posto. Hanno dimostrato merito per il gioco proposto durante tutta la stagione. Speriamo ora di incontrarli di nuovo, magari nei play-off. Sarebbe il modo migliore per coronare una stagione che, per noi, è stata finora estremamente positiva.”

Così ha dichiarato il direttore tecnico del Ragusa Rugby, Angelo Iozzia, commentando la chiusura della stagione “regolare”, avvenuta ieri con la vittoria in trasferta contro Nissa, con un risultato finale di 58 a 0, che ha consentito a Ragusa di consolidare il secondo posto finale e garantirsi l’accesso ai barrage con l’obiettivo dei play-off.

“I primi 10 minuti sono stati un po’ incerti – ha continuato Iozzia – a causa dell’attesa prolungata per il ritorno in campo dopo queste ultime settimane. Ma poi siamo stati in grado di impostare il nostro gioco, con numerosi elementi positivi, soprattutto dai più giovani, che sono ormai pienamente integrati nel nostro gruppo e ci consentono di mantenere sempre un ritmo fresco ed efficace. Siamo un gruppo forte e soprattutto coeso e nutrito, il che ci fa ben sperare sia per il proseguo di questa stagione che per la prossima. Partendo dalle sfide dei barrage, ci sentiamo pronti a essere protagonisti.”

Nel dettaglio della partita, nel primo tempo il Ragusa Rugby ha iniziato con cautela ma ha presto ottenuto una meta grazie a Giulio Corallo. All’31esimo minuto, è arrivato il deciso allungo con una meta di Lorefice, trasformata da Gabriel Dinatale, seguita da quella di La Rocca, che ha chiuso il tempo, ricevendo i complimenti di Iozzia per la sua prestazione da capitano.

Nel secondo tempo, il Ragusa Rugby è stato padrone del gioco, allungando ulteriormente con una meta di Tommaso Occhipinti e poi di nuovo con una di La Rocca al 10° minuto. Con il punteggio sul 27 a 0, il Ragusa Rugby ha continuato la sua marcia, con una meta trasformata da Dinatale al 13′, e ha continuato a segnare con altre 4 mete, tra cui quella di Andrea Nicita, portando il punteggio finale a 58 a 0.

