Ragusa Rugby, momento clou. Domenica la sfida con Syrako

La Senior Maschile del Ragusa Rugby si prepara per due appuntamenti cruciali nella stagione di Serie C. Dopo le vittorie contro Palermo e Milazzo, la squadra si trova in testa alla classifica del girone, ma Palermo è in agguato e cercherà di superarli.

I prossimi incontri saranno determinanti per il destino della squadra, con la prima sfida contro Syrako e la seconda contro Nissa. Il direttore tecnico, Angelo Iozzia, sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e dosare le energie, considerando la fatica accumulata durante una stagione impegnativa.

La partita contro Syrako si preannuncia difficile, considerando che la squadra di Siracusa si gioca la terza posizione in classifica. Tuttavia, la squadra è pronta a affrontare la sfida con determinazione e continuare il buon percorso finora compiuto.

Per quanto riguarda l’Under 16, la squadra riposerà in vista dei prossimi impegni.

© Riproduzione riservata