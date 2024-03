Ragusa Rugby: sfida finale con Nissa

Ultima sfida per il Ragusa Rugby, domenica, alle 11,30, in trasferta contro Nissa, per la stagione regolare del campionato di Serie C.

Un momento importante, vista l’attesa di ben tre settimane, per verificare la condizione dei ragazzi, al di là del risultato, già praticamente acquisito, inteso come secondo posto finale, a meno di improbabili rovesci, alle spalle di Palermo.

“E’ una sfida molto importante – spiega il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – perchè ci permetterà di tornare in campo, prima della disputa dei barrage, in una partita vera, contro gli amici di Nissa, e che ci consentirà di proporre il nostro gioco, dopo il duro allenamento di queste settimane. Attendiamo il prossimo step con fiducia nei nostri mezzi e certi, al di là del risultato, di avere un gruppo che ha fatto tanto, in questi mesi, per raggiungere i risultati che ha dimostrato sul campo, al meglio”.

Nel frattempo, questa mattina, fase interprovinciale di Rugby Tag con le scuole iblee.

Cinque gli istituti coinvolti, delle scuole secondarie di primo grado, di Ragusa e Modica, che si sono ritrovate allo stadio del Rugby di via Forlanini.

Quasimodo, Maria Schininà, Berlinguer per il capoluogo ibleo e Santa Marta Ciaceri e Poidomani, per la città della Contea.

“Un passaggio importante – spiega il prof. Fabio Cilia – in vista delle prossime fasi, quella regionale e quella nazionale, che quest’anno si svolgerà in Abruzzo, e che vede le due categorie, prima media e cadetti di seconda e terza media, pronti a fare la loro parte”.

Soddisfatto anche il prof. Nello Valvo, presente questa mattina insieme con tanti studenti degli istituti coinvolti. “Una bellissima giornata di sport – ha sottolineato – che ci consente di praticare, sul campo, grazie anche al meteo favorevole, la nostra attività, all’insegna del divertimento e dell’entusiasmo”.

Vincitrici della fase, nella categoria cadette femminile, sono risultate le ragazze dell’istituto Quasimodo di Ragusa, per quella maschile a primeggiare sono stati i ragazzi dell’istituto comprensivo Santa Marta-Ciaceri. Per le prime classi ragazzi e ragazze, ancora una volta, al primo posto si sono classificati gli studenti della Santa Marta-Ciaceri.

“Siamo lieti di ospitare un evento che coinvolge, come sempre, i ragazzi – ha concluso il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio – perchè, come abbiamo sempre ribadito, per noi, oltre il risultato, conta l’aggregazione e il divertimento, propedeutici per cementare e far crescere i valori del nostro sport, specie nelle generazioni più giovani”.



