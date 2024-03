Il festival ibleo del rugby per una domenica di sport

Ottantatre giocatori e dieci società, da tutta la Sicilia, coinvolte.

Questi i numeri del Festival ibleo del Rugby, in programma domani nello stadio di via Forlanini.

Un evento importante, che riunirà, per la femminile (tutte le categorie), i rappresentanti di: Archimete Siracusa, Malarazza Catania, San Gregorio, Dioscuri Agrigento, Fenici Marsala, Pantere di Sommatino, Ragusa Rugby, Vulcano di Catania, Trapani e Palermo.

Per l’under 8,10 e 12 maschile, prevista la presenza dei rappresentanti di Archimete, Pantere e Ragusa Rugby, mentre, per l’under 14, in campo Archimete, Malarazza, Dioscuri, Ragusa e Vulcano.

L’evento prenderà il via alle 10,30, con il minirugby, per proseguire, lungo tutta la giornata, con le partite della femminile, e chiudere con l’Under 14.

“Un grande momento di condivisione – sottolinea il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio – e di crescita comune, cui hanno aderito tante società siciliane. E’ sempre importante, per noi, un’occasione di raduno come quella in programma domenica, perchè, ben prima dei risultati agonistici, ciò che conta davvero è lo sviluppo, non solo tecnico, dei nostri ragazzi più piccoli, che si incontrano e si confrontano insieme all’insegna dei valori più belli e profondi dello sport”.

L’Under 16 e la Senior Maschile, domenica, riposeranno, in vista dei nuovi appuntamenti in programma nelle prossime settimane; ma nel frattempo, prosegue la preparazione tecnica e agonistica, con gli allenamenti settimanali.



