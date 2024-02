Doppia vittoria per il Ragusa Rugby

Doppia vittoria per il Ragusa Rugby. Il coach Massimo Cannata evidenzia che, nonostante la vittoria della Senior Maschile e dell’Under 16 contro Melrose Milazzo, la prestazione non è stata soddisfacente. Cannata attribuisce le difficoltà incontrate durante la partita a vari fattori, tra cui gli infortuni, la necessità di preservare alcuni giocatori acciaccati, gli impegni ravvicinati e un approccio non ottimale alla sfida.

Nonostante le criticità riscontrate, Cannata riconosce il merito degli avversari di giornata, che hanno giocato con determinazione e hanno messo in difficoltà la sua squadra. Tuttavia, Cannata sottolinea che la sua squadra è riuscita a reagire e ad ottenere la vittoria, grazie soprattutto ad un miglioramento nell’approccio alla touche e alla mischia.

Per quanto riguarda l’Under 16, la vittoria è stata netta e senza troppi problemi, confermando il buon momento della squadra.

Ora il Ragusa Rugby è in attesa delle prossime sfide del girone, dove la Senior Maschile punta a qualificarsi per i barrage futuri.

