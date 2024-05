Tigri Bari vince contro Ragusa Rugby

Nonostante la sconfitta, il Ragusa Rugby ha giocato con onore e determinazione nella semifinale play-off di Serie C contro le Tigri Bari. Pur subendo una netta sconfitta per 3-40, la squadra iblea ha dimostrato grande orgoglio e la capacità di affrontare un avversario forte.

La partita è iniziata con una buona prestazione degli ospiti, che hanno segnato un piazzato e una meta. Tuttavia, il Ragusa Rugby è riuscito a rispondere con tre punti, mostrando una buona reazione. Nel secondo tempo, la squadra ha continuato a lottare, ma le Tigri Bari hanno mantenuto il controllo del gioco e alla fine hanno allungato il loro vantaggio.

Nonostante la differenza di punteggio, il direttore tecnico Angelo Iozzia ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l’impegno e la passione che hanno dimostrato durante tutta la stagione. Ha ringraziato sia i giocatori che la società per il loro impegno e ha invitato tutti a sostenere il rugby locale.

I migliori giocatori in campo sono stati Yblon per le Tigri Bari e Facundo Marchetta, Coldwell Banker, per il Ragusa Rugby, insieme a Erman La Rocca.

© Riproduzione riservata