Ruba metadone al Sert di Pozzallo e ferisce infermiere: condannato

Voleva il metadone, al rifiuto del Sert di Pozzallo aveva pregato, si era buttato in ginocchio ma non lo poteva avere ed è stato invitato ad allontanarsi. A quel punto si è rialzato in piedi, è entrato nell’infermeria dove c’era un carrello con una confezione di 27 boccette di metadone in sciroppo da 40 ml, le ha rubate, ha ferito l’infermiere che cercava di fermarlo ed è scappato.

Dopo il fatto è scappato via, la telefonata del personale sanitario del centro ai carabinieri, ha fatto scattare le ricerche. L’uomo è stato rintracciato dopo poco, mentre camminava in un campo incolto alle spalle della sua abitazione. Si era liberato dello zaino con il metadone e lo aveva detto ai militari dell’Arma che lo avevano poi ritrovato. I fatti sono accaduti il 20 aprile del 2023. È finito a processo un 49enne di Pozzallo per rapina e lesioni (per l’infermiere contusioni varie con una prognosi di 7 giorni). Il legale dell’imputato, l’avvocato Massimo Garofalo ha chiesto per il suo assistito il rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna del 49enne per entrambi i capi di imputazione, a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Il giudice ha riqualificato il fatto in furto aggravato condannando in primo grado l’uomo a 1 anno di reclusione, assolvendolo per il reato di lesioni come richiesto dal difensore.

Foto: repertorio

