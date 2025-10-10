Ruba la borsa a una donna mentre prega in chiesa: arrestato 27enne. A Gela

Colto in flagrante mentre tentava di spendere denaro rubato. Un ventisettenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gela con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carte di credito, dopo aver sottratto la borsa a una donna che stava pregando in una chiesa del centro storico.

Il furto è avvenuto giovedì scorso, quando il giovane, approfittando della distrazione della vittima inginocchiata in preghiera, ha preso la borsa che la donna aveva lasciato sulla panca e si è dato alla fuga.

La vittima ha immediatamente chiesto aiuto e una volante del Commissariato di Polizia di Gela è intervenuta sul posto. Gli agenti, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, hanno rapidamente rintracciato il sospettato, trovandolo ancora in possesso del portafoglio e del cellulare rubati.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che, subito dopo il furto, il giovane aveva utilizzato una delle carte di credito sottratte per tre acquisti, confermando così la flagranza del reato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto una misura cautelare nei confronti dell’indagato.

