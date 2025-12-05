Rottamazione-quater: pagamento della rata scaduta, ultime ore di tolleranza

Il conto alla rovescia per il pagamento della rata della Rottamazione-quater scaduta il 30 novembre è ufficialmente aperto. La legge concede 5 giorni di tolleranza, pertanto i versamenti effettuati entro il 9 dicembre saranno considerati tempestivi. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine o sia effettuato in misura parziale, si perde il diritto ai benefici della definizione agevolata e le somme già versate saranno considerate acconto sulle somme residue.

La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti e riguarda in particolare la decima rata, mentre per i contribuenti riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025) si tratta della seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti.

Per il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi non possiede la comunicazione può scaricarne copia direttamente dall’area riservata del sito o richiederla via e-mail dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento, senza bisogno di credenziali.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

Il mancato pagamento entro la scadenza, totale o parziale, comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata. Le somme già versate non andranno perse, ma saranno considerate acconto sui debiti residui. L’invito è dunque a rispettare la scadenza del 9 dicembre, evitando di perdere vantaggi fiscali importanti.

