Rompe divieto di accesso a Modica, per pregiudicato scatta libertà vigilata

La Polizia di Stato di Modica ha eseguito una misura di sicurezza nei confronti di un trentenne pregiudicato che aveva ripetutamente violato il DASPO urbano emesso dal Questore di Ragusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per delitti contro la persona e il patrimonio, è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di ricovero in una comunità terapeutica assistita, in seguito a un’ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura iblea.

Violazioni e minacce nel centro storico

Il DASPO urbano era stato disposto a causa del comportamento del soggetto, che si intratteneva ingiustificatamente nei locali e negli esercizi pubblici del centro storico di Modica Bassa. Durante i controlli serali e notturni, la Polizia aveva più volte accertato la presenza dell’uomo in aree a lui vietate, segnalando le violazioni all’Autorità Giudiziaria.

L’indagine ha rivelato che l’uomo non solo arrecava disturbo agli esercenti, ma li minacciava con ritorsioni violente, intimando loro di somministrargli alcolici sotto la minaccia di danneggiare i locali.

Collaborazione decisiva degli esercenti

Grazie alla partecipazione attiva degli esercenti, che hanno denunciato prontamente i fatti al Commissariato di Modica, è stato possibile avviare un’efficace attività investigativa. La ricostruzione delle responsabilità ha consentito di ottenere l’emissione della misura restrittiva, garantendo così la sicurezza dei cittadini e la tutela degli esercizi pubblici.

