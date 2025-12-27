Roberto Bolle turista a Modica: visita natalizia tra arte e cioccolato

MODICA – Roberto Bolle, étoile della danza mondiale, è stato avvistato nelle ultime ore a Modica, in veste di turista durante le festività natalizie. L’artista, in Sicilia per alcuni spettacoli, ha scelto di dedicare una pausa al fascino barocco della città del cioccolato. Tra le tappe del suo tour modicano: una visita alla suggestiva Chiesa del Carmine e un passaggio immancabile alla celebre Antica Dolceria Bonajuto, simbolo della tradizione dolciaria modicana. Bolle ha passeggiato tra i vicoli del centro storico, godendosi l’atmosfera natalizia e il patrimonio artistico-architettonico della città, tra sguardi curiosi e l’entusiasmo dei fan. La sua presenza a Modica è stata discreta ma non è passata inosservata, confermando ancora una volta il richiamo culturale e turistico della città, capace di incantare anche le stelle della scena internazionale.



