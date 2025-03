Ritorna la comicità degli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi con un omaggio a Nino Criscione

La compagnia teatrale “Amici del Teatro” di Chiaramonte Gulfi torna in scena al Teatro dei Salesiani con una rappresentazione speciale in omaggio a Nino Criscione, artista ragusano eclettico, versatile, musicista e scrittore, a venticinque anni dalla sua prematura scomparsa.

Il 5 e 6 aprile sarà messa in scena la commedia “Biscotti alle Noci”, un’opera di Criscione mai rappresentata prima a Ragusa. Si tratta di una brillante commedia di costume, ricca di equivoci e colpi di scena, capace di regalare al pubblico momenti di pura spensieratezza.

La trama

La vicenda ruota attorno alla convivenza forzata tra due professionisti siciliani, un uomo e una donna, trasferitisi per lavoro a Milano. A causa delle difficoltà nel trovare un alloggio, sono costretti a condividere lo stesso appartamento, sotto l’abile regia di un agente immobiliare.

Tra il bisogno di mantenere la propria privacy e le tentazioni di un possibile flirt extraconiugale, la situazione si complica con l’arrivo della signorina Polentini, una vicina impicciona e bisbetica, sorella di un potente prelato. A rendere il tutto ancora più caotico è l’arrivo improvviso della zia della funzionaria, che rischia di far scoppiare uno scandalo.

Quando tutto sembra andare in rovina, un colpo di scena finale, con il tocco geniale dell’autore, riporterà l’ordine e scioglierà ogni equivoco, evitando una crisi coniugale per entrambi i protagonisti.

Una tradizione di successo

Mario Bentivegna, coadiuvato dagli altri attori del cast, sarà ancora una volta protagonista della scena. Dopo un 2024 di successi, che ha visto un grande afflusso di pubblico al Teatro dei Salesiani, questa nuova commedia conferma il filone del teatro leggero della compagnia: brillante, ricco di verve e mai volgare.

Gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi sono una delle compagnie teatrali più longeve della Sicilia, con 56 anni di attività ininterrotta. Sin dagli anni ‘90, hanno maturato una vocazione internazionale, portando il teatro dialettale siciliano in quattro continenti con tournée in Australia, Venezuela, USA, Canada, Sudafrica, Argentina, Belgio, Svizzera e Nord Italia. Un vero primato per una compagnia non professionistica.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili ai numeri: 338 2776379 o 0932 653322

