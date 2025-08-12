L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Rito islamico per il funerale di Salah Abdi Abukar: è stato seppellito nel cimitero di Pedalino
12 Ago 2025 16:17
Rito islamico ieri a Comiso per Salah Abdi Abukar, il somalo di 36 anni morto nell’incidente stradale sulla strada provinciale Comiso – Mazzarrone. IL giovane era in sella al suo ciclomotore ed è finito fuori strada. Oil corpo si trovava lontano dal mezzo a due ruote a testimonianza della violenza dell’impatto. L’uomo, in gravissime condizioni. È stato portato in ospedale a Vittoria, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli accertamenti sono stati compiuti dai vigili urbani.
Salah è stato seppellito ieri nel cimitero islamico di Pedalino, inaugurato meno di un anno fa. È il terzo seppellito a Comiso, il primo mel novembre dello scorso anno, poco dopo l’inaugurazione. Tre mesi fa è stato seppellito un neonato
La cerimonia funebre Salat al-Janazah è stata presieduta da Zouhair Amor, presidente della comunità Al Rahman di Comiso. Salah è stato seppellito sulla nuda terra, come prevede il rito islamico e con il volto rivolto verso La Mecca. I presenti hanno gettato un pugnetto di terra sulla salma.
© Riproduzione riservata