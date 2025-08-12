Rito islamico per il funerale di Salah Abdi Abukar: è stato seppellito nel cimitero di Pedalino

Rito islamico ieri a Comiso per Salah Abdi Abukar, il somalo di 36 anni morto nell’incidente stradale sulla strada provinciale Comiso – Mazzarrone. IL giovane era in sella al suo ciclomotore ed è finito fuori strada. Oil corpo si trovava lontano dal mezzo a due ruote a testimonianza della violenza dell’impatto. L’uomo, in gravissime condizioni. È stato portato in ospedale a Vittoria, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli accertamenti sono stati compiuti dai vigili urbani.

Salah è stato seppellito ieri nel cimitero islamico di Pedalino, inaugurato meno di un anno fa. È il terzo seppellito a Comiso, il primo mel novembre dello scorso anno, poco dopo l’inaugurazione. Tre mesi fa è stato seppellito un neonato

La cerimonia funebre Salat al-Janazah è stata presieduta da Zouhair Amor, presidente della comunità Al Rahman di Comiso. Salah è stato seppellito sulla nuda terra, come prevede il rito islamico e con il volto rivolto verso La Mecca. I presenti hanno gettato un pugnetto di terra sulla salma.

© Riproduzione riservata