Ritiro Diocesano dei Ministeri a Ragusa: preghiera, celebrazione e rinnovo dei mandati

La Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa sarà, domenica 14 dicembre 2025, il cuore pulsante della spiritualità diocesana grazie al Ritiro Diocesano dei Ministeri, un momento dedicato ai lettori e ai ministri straordinari della Comunione eucaristica. L’incontro, promosso dalla Diocesi di Ragusa, offrirà ai partecipanti un’occasione di meditazione, preghiera e condivisione profonda, rafforzando il senso di comunità e di servizio nel percorso spirituale dei fedeli.

L’appuntamento è fissato alle ore 17:00 con un incontro di meditazione e preghiera, seguito, alle 18:30, dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, mons. Giuseppe La Placa. Al termine della cerimonia, avrà luogo la consegna dei tesserini di rinnovo del mandato ai ministri straordinari della Comunione eucaristica, simbolo tangibile della responsabilità e della dedizione nel servizio alla comunità parrocchiale.

La giornata di spiritualità di Ragusa sarà ulteriormente arricchita dall’Ammissione al Sacro Ordine del Diaconato e del Presbiterato dei seminaristi Mattia Mazza, della Parrocchia Maria Santissima Nunziata, e Andrea Occhipinti, della Parrocchia San Paolo Apostolo. La celebrazione, anch’essa presieduta da mons. La Placa, avrà inizio alle ore 12:00 nella stessa Cattedrale e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso vocazionale dei giovani seminaristi, che si preparano a servire la Chiesa con impegno e dedizione.

La Diocesi invita tutti i fedeli, i ministri e gli accoliti a partecipare a queste celebrazioni, occasioni uniche per condividere momenti di preghiera, riflessione e rinnovamento spirituale. L’evento, documentato dal fotografo Salvo Bracchitta, sarà una testimonianza viva della vita ecclesiale di Ragusa, che continua a valorizzare la formazione e l’impegno dei suoi ministri e seminaristi.

