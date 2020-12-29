Ristoranti chiusi, a Ragusa il cenone è d’asporto. La proposta del Bon

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Quest’anno le restrizioni dovute alla pandemia hanno causato parecchie restrizioni. Una tra tutte è quella che prevede la chiusura dei ristoranti in quanto il 31 dicembre l’Italia è zona rossa e lo sarà anche nei giorni successivi del nuovo anno. Ma è consentito l’asporto e il delivery. Da qui la scelta di molti ristoranti di organizzarsi per offrire un servizio ai clienti vecchi e nuovi. In queste ore si registra un boom di prenotazioni. A Ragusa sono ben due le proposte che arrivano dal ristorante Bon situato in un’area a verde della zona industriale. Si può scegliere tra i piatti di terra e quelli di mare per un menù d’asporto che arricchirà il cenone di Capodanno con lo spirito di far festa pur ritrovandosi a casa, naturalmente in sicurezza e rispettando le regole. Ecco la proposta del Bon a cui è possibile aderire prenotando al numero 0932667075 entro le prossime ore.

Il menù “Terra-Ferma” prevede un ingresso con insalata inglese, dove il roast-beef la fa da padrona. A seguire il trancio di schiaccino a sei mani, con l’apporto di chef, pizzaiolo e cuciniere barbecue, per una morbida focaccia con pulled pork, bufala e peperoni. E’ invece un saporito ragù di vitello a comandare la lasagna bianca di magro prima dell’ingresso in tavola delle carni cotte al barbecue accompagnate dalle patate alle due cotture. Infine il dolce cremoso al pistacchio.

Non è meno succulento anche i menù “Mare d’inverno” con insalata galiziana (con dentro anche polpo, calamari, seppie e mazzancolle affumicate) ed ancora il trancio di schiaccino maritato prima di cedere il posto alle crêpes verdemare creata da pasta fresca, seppie, polpo, mazzancolle e buon pesto di basilico fresco. Si chiude con il tocco di salmone agli agrumi e un buonissimo dolce cremoso al limone e frutti rossi. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina facebook del Bon

Attiva anche una promozione: acquistando quattro menù, si riceve in omaggio una bottiglia di prosecco. E naturalmente non mancano le lenticchie di buon auspicio.

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