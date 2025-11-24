Rissa in via Roma: paura per spray al peperoncino e pugni tra cittadini stranieri

Momenti di tensione ieri pomeriggio in pieno centro storico a Ragusa, dove una rissa tra cittadini stranieri ha coinvolto diverse persone lungo via Roma. Tutto sarebbe iniziato all’incrocio con corso Italia, quando tre uomini hanno iniziato a discutere animatamente, attirando l’attenzione dei presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il confronto verbale si è rapidamente inasprito fino a quando uno dei tre avrebbe estratto uno spray urticante al peperoncino, spruzzandolo negli occhi degli altri due. La situazione sembrava essersi temporaneamente dispersa, ma nel giro di una quindicina di minuti il numero delle persone coinvolte è aumentato.

Il gruppo si sarebbe infatti ricomposto poco più avanti, nei pressi del chiosco situato all’angolo con corso Vittorio Veneto, dove la lite è degenerata in un vero e proprio scontro fisico. Alcuni commercianti, aperti nonostante la giornata festiva, hanno preferito abbassare le saracinesche per timore di ulteriori disordini, mentre diversi cittadini hanno contattato la Polizia chiedendo un intervento immediato.

Una pattuglia è arrivata poco dopo, riuscendo a riportare la calma e a disperdere i presenti.

L’episodio riaccende il tema della sicurezza nella zona: non è infatti la prima volta che si verificano situazioni di tensione in via Roma. Solo poche settimane fa, sempre nel centro storico, un accoltellamento tra cittadini egiziani aveva destato preoccupazione tra residenti e commercianti.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.

