Ha un polmone perforato il giovane accoltellato in corso Italia. Indagini ad una svolta

Ha 19 anni il giovane accoltellato ieri in corso Italia a Ragusa, nel tratto tra i Salesiani e via Roma; è di origine egiziana e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II. Non correrebbe pericolo di vita ma le ferite sono state diverse e profonde.

Un polmone perforato, situazione che clinicamemte è stata risolta, diversi tagli alle braccia e alle gambe. La scena avrebbe avuto numerosi testimoni. L’aggressore si sarebbe dileguato. Il 19enne è stato soccorso dai passanti e poi trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa mentre sul posto interveniva una Volante della Polizia. Indagini della Squadra Mobile per identificare l’aggressore. Indagini sembrano essere ad una svolta.

AGGIORNAMENTO ARRESTATO L’ACCOLTELLATORE

