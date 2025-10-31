Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Ha un polmone perforato il giovane accoltellato in corso Italia. Indagini ad una svolta
31 Ott 2025 16:43
Ha 19 anni il giovane accoltellato ieri in corso Italia a Ragusa, nel tratto tra i Salesiani e via Roma; è di origine egiziana e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II. Non correrebbe pericolo di vita ma le ferite sono state diverse e profonde.
Un polmone perforato, situazione che clinicamemte è stata risolta, diversi tagli alle braccia e alle gambe. La scena avrebbe avuto numerosi testimoni. L’aggressore si sarebbe dileguato. Il 19enne è stato soccorso dai passanti e poi trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa mentre sul posto interveniva una Volante della Polizia. Indagini della Squadra Mobile per identificare l’aggressore. Indagini sembrano essere ad una svolta.
AGGIORNAMENTO ARRESTATO L’ACCOLTELLATORE
