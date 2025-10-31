Arrestato l’accoltellatore del centro di Ragusa: pronta risposta delle forze dell’ordine

Ragusa – È stata assicurata alla giustizia la persona ritenuta responsabile dell’accoltellamento avvenuto nella serata di ieri in Corso Italia. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di individuare e fermare l’aggressore, ridando un segnale di vicinanza e sicurezza alla città. All’aggressore probabilmente sarà contestato il tentato omicidio.

Il ferito, soccorso e portato in ospedale con un polmone perforato, è tuttora ricoverato. Le indagini coordinate dalla Squadra Mobile insieme alle Volanti hanno rapidamente ricostruito la dinamica dell’aggressione, raccolto testimonianze e tracciato le tracce che hanno condotto all’arresto.

In una nota pubblicata sui social, il sindaco Peppe Cassì ha espresso sollievo per il risultato conseguito, ringraziando le forze dell’ordine per l’azione immediata: il messaggio è chiaro, «qui i colpevoli non fanno molta strada». Un ulteriore segnale, secondo Cassì, che la città non tollera più atti di violenza e che il presidio della legalità resta una priorità.

Le autorità politiche e di polizia invitano comunque a mantenere alta l’attenzione: pur non potendo azzerare completamente il rischio di episodi del genere, è indispensabile che i cittadini collaborino prontamente segnalando ogni situazione sospetta o aggressiva.

Accoltellamento in Corso Italia: catturato il colpevole. Il sindaco Cassì e l’assessore Gurrieri: “ottimo e tempestivo intervento della Questura”

“Se la notizia dell’accoltellamento avvenuto ieri sera in Corso Italia ci aveva lasciati attoniti – dichiara il sindaco Peppe Cassì -, è con sollievo e senso di giustizia che abbiamo appreso stamani dell’avvenuta cattura del colpevole. Come dichiarato dalle Forze dell’Ordine alla recente presentazione dei nuovi controlli incrociati in Centro, in tutti i rari (ma non per questo da sottovalutare) casi di violenza avvenuti in città, i colpevoli sono stati individuati e consegnati alla giustizia.

Ancora una volta ci troviamo quindi di fronte a un ottimo e tempestivo intervento da parte della Questura, che ringrazio insieme a tutte le Forze dell’Ordine.

Se è impossibile azzerare il rischio di episodi criminali, è al tempo stesso fondamentale avere la consapevolezza che qui i colpevoli non fanno molta strada”.

“Mi unisco al plauso – continua l’assessore alla Polizia Municipale e al Centro storico, Giovanni Gurrieri – che il sindaco ha meritatamente rivolto a tutte le nostre Forze di sicurezza. So bene quanto lavoro sia necessario per rendere così pronta la risposta di una città che ha nel suo vasto territorio aree con caratteristiche assai diverse tra loro.

A chi ha immediatamente parlato di “ondata di violenza che sta investendo la nostra città”, Ragusa risponde con la tempestività di questo intervento e con la consapevolezza che ogni risorsa aggiuntiva per la sicurezza che il Governo vorrà concedere alla nostra città sarà ben utilizzata.”

