Rischia di perdere una gamba l’uomo rimasto intrappolato in una motozappa a Chiaramonte. E’ in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata e rischia di perdere una gamba l’uomo di 51 anni rimasto ferito gravemente nell’incidente che si è verificato sabato 1 marzo a Chiaramonte Gulfi. L’uomo, mentre lavorava nei campi, è rimasto incastrato con gli arti inferiori fra le lame di una motozappa in contrada Cirrito. Nonostante il delicato intervento operato dall’equipe medica dell’ospedale Cannizzaro di Catania, attualmente l’uomo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo dalle lame e i carabinieri di Chiaramonte Gulfi, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inoltre, è stato richiesto il supporto dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASP) per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Attualmente, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

© Riproduzione riservata