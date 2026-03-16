Risate assicurate a Comiso: “Ti posso spiegare” con Michele La Ginestra al Teatro Naselli

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21.00, il Teatro Naselli di Comiso ospiterà la commedia brillante “Ti posso spiegare”, scritta da Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, diretta da Roberto Marafante e interpretata dagli stessi autori insieme a Beatrice Fazi e Martina Pinto. Lo spettacolo promette una serata all’insegna della comicità intelligente, capace di far ridere senza mai scadere nella volgarità, conquistando pubblico e critica.

La trama ruota attorno a un matrimonio lungo vent’anni, costellato di piccole discussioni, complicità e ironia sottile, fino all’arrivo di una giovane e affascinante donna nel letto matrimoniale. La frase “Cara non è come credi… giuro, ti posso spiegare!” apre una girandola di equivoci, flashback e verità da ricostruire, offrendo al pubblico una combinazione di comicità e riflessione profonda.

Sul palco, Michele La Ginestra, attore e volto amatissimo del teatro e della televisione, regala la sua comicità immediata e una mimica inconfondibile. Accanto a lui, Beatrice Fazi, nota al grande pubblico come Melina di “Un medico in famiglia”, unisce sensibilità interpretativa e ironia raffinata. Completa il cast la versatile Martina Pinto, sotto la regia attenta di Roberto Marafante.

«Michele La Ginestra, Beatrice Fazi e Martina Pinto sono protagonisti di uno spettacolo che unisce vivacità, intelligenza e comicità mai scontata — spiega Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola, promotrice della programmazione del teatro comisano — “Ti posso spiegare” è brillante, scoppiettante e ricco di ritmo: si ride tanto e si esce dal teatro con qualcosa su cui riflettere».

Per agevolare la partecipazione, il Teatro Naselli offre su prenotazione un servizio di animazione per bambini attivo dalle 20.30 fino al termine della rappresentazione e un servizio taxi andata e ritorno tra abitazione e teatro. Per informazioni e aggiornamenti sulle iniziative del teatro, è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito www.spazionaselli.it o chiamare il numero 328 497 4542. Il botteghino è aperto dalle 16.00 alle 20.00.

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