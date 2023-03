Ripulita l’area adiacente la diga Santa Rosalia dalle discariche a cielo aperto. FOTO

Torna a risplendere di luce propria l’area tutt’intorno la diga Santa Rosalia che era diventata, da mesi, una grande discarica a cielo aperto. C’è soddisfazione nel gruppo “Modicaimmaginiamoilfuturo” nel rivedere le sponde della diga interamente ripulite grazie alla decisiva e concreta discesa in campo del Comando del corpo forestale che ha attivato il Distaccamento forestale di Ragusa promuovendo una forte azione di bonifica del luoghi. “Il sentiero che dalla strada statale 194 conduce alle sponde del lago è stato interamente ripulito, dissodando i lati del del sentiero con l’asportazione di piante infestanti ormai indissolubilmente mescolaste con i rifiuti – sottolinea in una nota l’associazione – inoltre sono state eliminate le due pericolose discariche abusive spontanee sorte in zone adiacenti alle sponde del lago”.

Modicaimmaginailfuturo parla di intervento di elevata qualità e di assoluta importanza.

“Và a risolvere gran parte dei rischi di contaminazione delle acque evitando ulteriori degenerazioni a causa di malitenzionati o persone indiscplinate che sfruttano situazione ambientalmente compromesse per compiere ulteriori abusi – si specifica – tutto ciò si verifica in una zona di grande pregio ambientale, meritevole di maggiore attenzione che ora torna alle cure dei visitatori i quali vorranno custodire questo lato pregiato della provincia iblea da fare conoscere e fare apprezzare a tutti i cittadini, dalle scuole, ai turisti, agli escursionisti. Ringraziamo le istituzioni competenti per l’ottimo lavoro svolto”.

La vigilanza e le segnalazioni da deterrenti per combattere questi fenomeni.

“A dirlo anche il Comando provinciale del Corpo forestale nella nota inviata alle istituzioni competenti. “All’associazione Modicaimmaginailfuturo si conferma che la problematica segnalata sulle aree limitrofe all’invaso è già da tempo attenzionata da questo Ispettorato così come dagli altri soggetti istituzionali coinvolti – viene assicurato – purtuttavia si è del parere che difficilmente si riuscirà ad azzerare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti a meno di disporre di forze ed apparati di vigilanza tali da garantire la copertura continuativa non solo di questa area ma dell’intero territorio. Si confide nel crescente senso civico di chi fruisce quotidianamente delle risorse pubbliche e nella segnalazione tempestiva di ogni abuso all’atto in cui lo stesso viene rilevato”.