Ciclone: strade impraticabili, famiglie evacuate. Pre allarme Diga Santa Rosalia per esondazione

Forte preoccupazione nel Ragusano dove piove incessantemente da 36 ore. Pre allarme per la Diga Santa Rosalia e Dirillo con volumi preoccupanti. Il fiume Ippari ha rotto gli argini, esondato il Dirillo.

LE STRADE NON PERCORRIBILI

Intransitabili tratti della statale 115, delle provinciali 20 (Santa Croce – Comiso), 60 Santa Croce – Malavita – Ragusa), 35 (Santa Croce- Punta Secca); a Santa Croce Camerina chiuse la via Casale Vecchio, via Aretusa, strade comunali Mulino Vecchio e San Martino, il litorale di Sampieri e Donnalucata nello Sciclitano. Gia’ ieri per le mareggiate, il comune di Santa Croce aveva inibito il transito pedonale sul lungomare Amerigo Vespucci a Punta Secca, localita’ dove e’ ambientata la fiction de “Il commissario Montalbano” ed era crollata anche una piccola parte della fornace Penna nello Sciclitano, la ‘mannara’ anch’essa protagonista di diversi episodi della fiction.

A Comiso, via Papa Giovanni e’ un fiume in piena; impercorribile la Comiso- Chiaramonte, la Comiso- Pedalino, la strada per il mercato ortofrutticolo e contrada Maione. Aeroporto chiuso fino alle 13. Impossibile entrare o uscire dall’area aeroportuale. Campagne e strade nell’Ispicese allagate e impraticabili. Allagata la provinciale 25 Ragusa- Marina di Ragusa.

Nel Modicano bloccate la Modica Fiumelato- Scicli, Modica – Pozzallo in contrada Beneventano con aziende invase dall’acqua, torrente Fiumara fuoro argini, smottamenti a Modica Alta e sulla Pozzallo- Pachino. In contrada Graffetta sulla Modica – Pozzallo caduta alberi. Alberi sulla carreggiata anche sulla Vittoria Gela.

EVACUATE NELLA NOTTE ALCUNE FAMIGLIE

Alcune famiglie, le cui abitazioni insistono dalla parte del torrente Fiumara, sulla strada che collega Modica a Scicli, nella notte sono state fatte evacuare dalla Protezione civile.