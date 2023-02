Grave la situazione a Comiso: il Fiume Ippari è al limite. Allagamenti e strade chiuse. FOTO e VIDEO

E’ molto grave la situazione a Comiso che in queste ore, così come tutte le città della provincia, è stata fortemente colpita dal ciclone mediterraneo. In particolare, qui il problema è rappresentato dalla piena del Fiume Ippari, che al momento sta ancora tenendo ma si trova al limite a causa delle incessanti piogge che continuano da due giorni.

ALLAGAMENTI A COMISO, INACCESSIBILI ALCUNE STRADE

Il sistema di deflusso, in parole povere, è fortemente stressato. Per fortuna, non si registrano danni a persone, ma le zone colpite sono al momento chiuse al traffico sia veicolare che pedonale: in particolare, risultano al momento chiuse corso Ho Chi Mihn, via Feliciano Rossitto, via Leonardo Sciascia, contrada Passa Porto. Sul posto stanno operando le squadre di protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

NELLA MATTINATA UN PUNTO SULLA SITUAZIONE METEO

La situazione, secondo le previsioni, dovrebbe migliorare nel pomeriggio. Alle ore 10.30 è in programma un punto meteo regionale al quale prenderanno parte i vertici regionali, prefetti, enti gestori viabilità, trasporti e energia dell’isola.

Secondo gli esperti, comunque, il ciclone mediterraneo di questi giorni è simil-tropicale ed è un evento più unico che raro averlo vissuto nel mese di febbraio.