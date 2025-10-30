Rinasce lo stadio di Modica: sabato l’inaugurazione del nuovo “Pietro Scollo”

Dopo anni di attesa e lavori intensi, Modica si prepara a vivere un momento storico: sabato 1 novembre, alle ore 10, riaprirà ufficialmente lo stadio della Caitina “Pietro Scollo”, completamente rinnovato, più accogliente e più grande.

Il via libera definitivo è arrivato con il nullaosta della Commissione Pubblici Spettacoli, che ha dato il semaforo verde alla riapertura dell’impianto, sancendo di fatto la rinascita della “Casa dello sport” modicana.

«Modica ha di nuovo la sua Casa dello sport – ha dichiarato la sindaca Maria Monisteri Caschetto –. Più bella, più accogliente, più grande. Oggi possiamo finalmente dire che niente si frappone a questo momento tanto atteso da tutta la nostra città. Sabato sarà una grandissima festa, con il pensiero rivolto a Zio Pietro, a ciò che ha rappresentato nel calcio e nello sport modicano. Sin dal mattino – ha aggiunto la sindaca – saremo immersi in una festa collettiva, dove ogni associazione e società sportiva dovrà sentirsi protagonista. Sarà un’invasione di campo gioiosa, allegra e felice, perché quando un impianto sportivo riapre, è una conquista per tutti».

Un risultato frutto di mesi di lavoro e di impegno costante, come ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago:

«Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo traguardo – ha detto – e oggi possiamo finalmente condividerlo con tutta la città. Restituire ai modicani il loro stadio è stato un obiettivo prioritario. Ma non ci fermeremo qui: continueremo a lavorare per rendere la struttura sempre più bella, moderna e accogliente, all’altezza della passione sportiva che Modica sa esprimere».

La riapertura dello stadio “Pietro Scollo” segna così un nuovo capitolo per lo sport cittadino, simbolo di una comunità che torna a ritrovarsi sugli spalti e in campo, unita dal desiderio di crescere e di vivere insieme la passione per lo sport. foto tratta da VideoRegione

