Rimossa l’antenna 5G in via del Palo Bianco a Donnalucata

Abitanti e villeggianti stupiti per la puntualità con cui è stata

rimossa l’antenna 5G per la telefonia mobile che era stata installata

nello scorso mese di luglio in un terreno privato e che sembrava dover

rimanere per sempre. Invece le assicurazioni arrivate dalla ditta

installatrice agli amministratori del Comune di Scicli sono diventate da

oggi una concreta realtà. L’antenna 5G alta diverse decine di metri,

installata in via del Palo Bianco, alla periferia di Donnalucata a poche

decine di metri dalla litoranea per Cava d’Aliga, è stata rimossa. Ai

tempi dell’installazione era stata posizionata su un piano fornito di

rotelle a dimostrazione che l’antenna non avrebbe avuto carattere

definitivo. E così è stato: i tecnici hanno rimosso l’antenna che è

servita nei mesi estivi a garantire una migliore ricezione del segnale

per la rete di telefonia mobile lungo la fascia costiera del litorale

che và da Donnalucata a Bruca. Allentata la tensione nella comunità

locale che ha visto rispettato l’accordo di rimuovere l’antenna a fine

estate. E così è stato. Rimane il dubbio se per la prossima estate si

torni nuovamente a vedere svettare l’antenna nello stesso sito. Chissà.

