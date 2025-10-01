Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Rimossa l’antenna 5G in via del Palo Bianco a Donnalucata
01 Ott 2025 18:33
Abitanti e villeggianti stupiti per la puntualità con cui è stata
rimossa l’antenna 5G per la telefonia mobile che era stata installata
nello scorso mese di luglio in un terreno privato e che sembrava dover
rimanere per sempre. Invece le assicurazioni arrivate dalla ditta
installatrice agli amministratori del Comune di Scicli sono diventate da
oggi una concreta realtà. L’antenna 5G alta diverse decine di metri,
installata in via del Palo Bianco, alla periferia di Donnalucata a poche
decine di metri dalla litoranea per Cava d’Aliga, è stata rimossa. Ai
tempi dell’installazione era stata posizionata su un piano fornito di
rotelle a dimostrazione che l’antenna non avrebbe avuto carattere
definitivo. E così è stato: i tecnici hanno rimosso l’antenna che è
servita nei mesi estivi a garantire una migliore ricezione del segnale
per la rete di telefonia mobile lungo la fascia costiera del litorale
che và da Donnalucata a Bruca. Allentata la tensione nella comunità
locale che ha visto rispettato l’accordo di rimuovere l’antenna a fine
estate. E così è stato. Rimane il dubbio se per la prossima estate si
torni nuovamente a vedere svettare l’antenna nello stesso sito. Chissà.
