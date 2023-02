Rilievi antisismici in dieci plessi scolastici di Scicli

Dieci edifici scolastici, duecento milioni di euro. Questi i numeri di un intervento volto a “radiografare” lo stato delle strutture scolastiche di proprietà comunale esistenti nel territorio di Scicli fra il centro città, il villaggio Jungi e le frazioni di Donnalucata e Cava d’Aliga. E’ un lavoro di mappatura che permetterà di conoscere eventuali situazioni di vulnerabilità sismica in edifici datati nel tempo. Conoscerne, insomma, il rischio sismico. Aggiudicati i lavori, inizieranno presto le operazioni riguardanti non solo le indagini geognostiche ma anche le verifiche strutturali degli immobili. Un intervento necessario ed irrimandabile finalizzato all’ottenimento della certificazione di vulnerabilità sismica delle dieci scuole.

Un intervento conoscitivo finanziato dalla Regione.

Nel particolare le azioni di monitoraggio: Istituto Elio Vittorini I.C. Cataudella scuola primaria; scuola dell’ infanzia San Nicolò; l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani nella sua scuola media; la scuola dell’ infanzia di viale dei Fiori; l’Istituto compresivo Don Lorenzo Milani nella sua scuola dell’infanzia; la scuola media Lipparini-Miccichè nel plesso Dantoni; l’Istituto comprensivo Elio Vittorini scuola elementare a Cava D’Aliga Scuola Elementare; l’Istituto comprensivo Elio Vittorini nella scuola media di via Allende a Donnalucata, la scuola dell’ infanzia in via Villa Medici a Donnalucata; l’Istituto comprensivo Elio Vittorini scuola dell’ infanzia a Cava d`Aliga. “L’obiettivo di queste verifiche è quello di valutare il rischio sismico degli edifici scolastici e nel contempo aggiornare la contestuale mappatura di essi – spiega il sindaco Mario Marino – nello specifico, si effettueranno indagini geognostiche, verifiche tecniche e relazioni geologiche su dieci plessi scolastici. La sicurezza delle scuole e la prevenzione sismica sono una priorità ed è nostro preciso dovere usufruire di tutte le risorse possibili per garantire la massima tranquillità ai nostri studenti ed al personale scolastico”.