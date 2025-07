Rifiuti stoccati in contrada Maganuco in maniera abusiva: un giovane sanzionato dalla Polizia Locale di Modica

Il giovane, un ventiduenne, è stato sorpreso in via Genova nella frazone di Maganuco mentre dal suo vecchio furgone scaricava del materiale edile e ferroso, spazzatura di ogni genere e fusti di plastica depositandoli nei pressi delle postazioni per la raccolta dei rifiuti.

Sono stati gli agenti municipali a fermarlo mentre si stava sbarazzando del materiale e ad obbligarlo a rimettere lo stesso all’interno del furgone. La sua identificazione poi negli uffici della Polizia locale di Modica dove il ventiduenne è stato sottoposto a sanzioni amministrative per alcune centinaia di euro secondo quanto previsto dalla legge per i reati di tipo ambientale. In corso di valutazione l’ipotesi di applicare su di lui sanzioni di tipo penale. L’intervento tempestivo dei vigili urbani ha permesso di fermare uno scempio ambientale che tutto quel materiale, lasciato incustodito nel luogo dello scarico, avrebbe potuto procurare.

