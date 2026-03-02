Rifiuti abbandonati a Vittoria, cinque persone denunciate grazie alle telecamere “ekiller”

Proseguono con determinazione le attività della Polizia Locale di Vittoria nel contrasto all’abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale. Negli ultimi giorni, il Nucleo Ambientale ha intensificato i controlli nelle aree extraurbane, centrali e periferiche, portando all’accertamento di numerosi episodi di gestione illecita dei rifiuti.

Le indagini hanno permesso di identificare cinque persone, deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa ambientale, in particolare dell’articolo 255 del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Fondamentale per l’individuazione dei responsabili è stato l’utilizzo delle telecamere “Ekiller”, installate in punti strategici della città, che hanno documentato gli abbandoni e consentito di risalire agli autori delle condotte sanzionate.

L’attività rientra in un più ampio piano di tutela ambientale e monitoraggio del territorio, volto a contrastare comportamenti che compromettono il decoro urbano e generano costi significativi per la collettività.

